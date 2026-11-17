इंदौर: इंदौर के लालबाग परिसर में मिली पुरानी तिजोरी, अफसरों ने सुरक्षित रखवाया
इंदौर के लालबाग पैलेस परिसर में लोहे की भारी तिजोरी मिलने से हलचल मच गई। जेसीबी की मदद से तिजोरी को बाहर निकालकर सुरक्षित रखवाया गया।अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे, ताकि पता चल सके कि तिजोरी का इतिहास लालबाग पैलेस से जुड़ा है या नहीं।
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लालबाग पैलेस परिसर में सड़क और बाउंड्रीवॉल का काम चल रहा है। इसी दौरान जेसीबी चालक की नजर जमीन में आधी धंसी लोहे की भारी तिजोरी पर पड़ी। वह उसे निकालकर पैलेस के पास ले आया और अधिकारियों को इसकी सूचना दी।
अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से तिजोरी को सुरक्षित रखवा दिया। तिजोरी खाली थी। इसके मिलने की खबर फैलते ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। शुरुआत में इसे होलकर शासनकाल से जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन जांच में नया पहलू सामने आया है। परिसर में रहने वाली एक महिला ने तिजोरी को अपने पिता की निशानी बताया है। अब अधिकारी इसकी वास्तविक स्थिति और इतिहास का पता लगा रहे हैं।
परिसर के चौकीदार ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान तिजोरी दिखाई दी थी, जिसे सुरक्षित रखवा दिया गया है। अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे, ताकि पता चल सके कि तिजोरी का इतिहास लालबाग पैलेस से जुड़ा है या नहीं। फिलहाल इसे होलकर शासनकाल की तिजोरी नहीं माना जा रहा है।
वहीं, परिसर में रहने वाली एक महिला ने तिजोरी पर अपना दावा किया है। महिला का कहना है कि उसके पिता सुनार का काम करते थे और उनकी दुकान में यह तिजोरी रखी रहती थी। पिता के निधन के बाद आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर वह परिसर में बनी झोपड़ी में रहने आ गई थी। वह अपने पिता की निशानी के तौर पर तिजोरी भी साथ ले आई थी। कुछ दिनों पहले उसने तिजोरी को बाहर निकालकर रख दिया था।