इंदौर के जैन मंदिर में चोरी का खुलासा: सोना-चांदी समझकर चुराईं अष्टधातु की प्रतिमाएं, जमीन में गाड़कर छिपाया

क्षिप्रा थाना क्षेत्र के मांगलिया स्थित ऋषि तीर्थ स्थल जैन मंदिर से चोरी हुई भगवान महावीर, आदिनाथ और अरहनाथ की अष्टधातु निर्मित तीन प्रतिमाओं को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके अन्य साथियों की तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, घटना 16 सितंबर 2026 को सामने आई थी। मंदिर से प्रतिमाएं चोरी होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। फुटेज में दिखाई देने वाले संदिग्धों के हुलिए, बॉडी लैंग्वेज और घटनास्थल पर रिकॉर्ड हुई आवाज का बारीकी से तकनीकी विश्लेषण किया गया। इसके साथ ही स्थानीय संदिग्धों और पूर्व आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों से भी पूछताछ की गई।

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तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम को धार जिले के टांडा क्षेत्र में भेजा गया। यहां से पुलिस ने 18 साल छह महीने के मोहन उर्फ आशिक पिता हीरू, निवासी परेठा, थाना टांडा, जिला धार को पकड़ा। इसके बाद उसके साथी अर्जुन को भी गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने मंदिर से प्रतिमाएं चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने अन्य साथियों करण, सूनकेस और संतोष के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों को शक था कि मंदिर की प्रतिमाएं सोने या चांदी की बनी हुई हैं।

चोरी के बाद तीनों प्रतिमाओं को अर्जुन के घर के पास जमीन में गाड़कर छिपा दिया गया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की खुदाई की और भगवान महावीर, आदिनाथ और अरहनाथ की तीनों प्रतिमाएं बरामद कर लीं। पुलिस ने प्रतिमाओं को विधिवत जब्त कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपी घटना के बाद फरार हो गए हैं और उनके मोबाइल फोन भी बंद हैं। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों और घरों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।