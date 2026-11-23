इंदौर के कृष्णबाग क्षेत्र में 70 से ज्यादा मकानों को हटाने के लिए सोमवार सुबह सात बजे से रिमूवल गैंग मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिछले एक सप्ताह से निर्माणों को तोड़ने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन कार्रवाई लगातार टल रही थी। सोमवार को आखिरकार भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

पांच जेसीबी और 100 से ज्यादा श्रमिकों के साथ पहुंचे अधिकारियों ने रहवासियों से गृहस्थी का सामान खाली करने को कहा। रहवासी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे वर्षों से इस बस्ती में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें यहां से नहीं हटाया जाए।

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अवैध कब्जे हटाने के दौरान रहवासी विरोध न करें और पथराव जैसी स्थिति न बने, इसके लिए मकानों को तोड़ने पहुंची टीम के सदस्यों ने हेलमेट भी पहन रखे थे। कार्रवाई के लिए 300 से ज्यादा कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं।

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क्या है मामला

एमआर-10 जंक्शन के समीप स्थित दो एकड़ जमीन 23 साल पहले श्रीराम बिल्डर्स ने खरीदी थी, लेकिन इस जमीन पर कब्जे हो गए थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। हालांकि, अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।कार्रवाई रुकवाने के लिए कुछ रहवासी भोपाल भी पहुंच चुके हैं। वहीं, कुछ रहवासी लगातार बस्ती में धरना देकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।