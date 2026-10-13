इंदौर: अनियंत्रित टेम्पो ट्रेवल्स चालक ने ऑटो और बाइक सवार को मारी टक्कर, चार लोग आए चपेट में; दो घायल

इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में टेम्पो ट्रैवलर मिनी बस द्वारा तकरीबन तीन से चार लोगों को टक्कर मार दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में दो लोगों को चोट आई है। फिलहाल जैसे ही पूरे मामले की जानकारी हीरानगर पुलिस को लगी तो टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

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