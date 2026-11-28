इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में सरकारी ठेकेदार के घर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाशों ने सात तालों वाली तिजोरी को बिना किसी तोड़फोड़ के खोलकर उसमें रखे सोने-चांदी और हीरे के कीमती आभूषण चोरी कर लिए। चोरी का पता उस समय चला, जब ठेकेदार ने तिजोरी में रखे जेवरों की जांच की। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मामला वायएन रोड का है, जहां सरकारी ठेकेदार राजेश जैन के घर से कीमती आभूषण चोरी हुए हैं। राजेश जैन के मुताबिक धनतेरस के दिन घर में रखे सोने-चांदी के जेवरों की पूजा की गई थी। उस समय सभी आभूषण मौजूद थे। बाद में जब उन्होंने तिजोरी में रखे जेवर देखे तो कई कीमती सामान गायब मिले।शुरुआती जानकारी के अनुसार चोरी हुए आभूषणों में दो किलो से अधिक वजन के सोने के जेवर होने की बात सामने आई है। हालांकि ठेकेदार की ओर से पुलिस को दी गई सूची में 10 आभूषणों का कुल वजन करीब 1,340 ग्राम बताया गया है। इसके अलावा कुछ छोटे आभूषण भी गायब हैं।इस वारदात में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तिजोरी में आभूषण रखे थे, उसमें सात ताले लगे हुए थे। इसके बावजूद तिजोरी को बिना किसी तोड़फोड़ के खोल लिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि तिजोरी तक किसकी पहुंच थी और उसे किस तरह खोला गया।ठेकेदार की ओर से पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, चोरी हुए आभूषणों में करीब 125 ग्राम का मंगलसूत्र, 250 ग्राम का हीरे का सेट, 150 ग्राम का रानी सेट, 150 ग्राम का अन्य सेट, 125 ग्राम का ग्रीन सेट, 125 ग्राम का बजट्टी गोल्ड सेट, 110 ग्राम का गोल्डन सेट और 40 ग्राम के कान के आभूषण शामिल हैं। इनके अलावा दो अन्य आभूषणों का विवरण भी सूची में शामिल बताया गया है। सूचीबद्ध 10 आभूषणों का कुल वजन करीब 1,340 ग्राम बताया गया है।पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि तिजोरी तक किसकी पहुंच थी और बिना किसी नुकसान के उसे कैसे खोला गया, फिलहाल मामले की जांच जारी है।

तिजोरी में 25 साल पहले खरीदे गए जेवर रखे थे। पहले उन्हें साधारण अलमारी में रखा गया था। तिजोरी में बड़े आभूषणों को ही चुराया गया। छोटे आभूषण तिजोरी में ही मिले। धनतेरस पर पूजा के बाद आभूषणों को तिजोरी में रखा गया था। परिजनों को आशंका है कि यदि हड़बड़ी में चोरी की जाती तो चोर कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन जिस तरह इत्मीनान से चोरों ने सिर्फ बड़े आभूषणों को चुराया, उससे लग रहा है कि किसी परिचित का ही चोरी की वारदात में हाथ हो सकता है और उसने चाबी हासिल कर जेवर चुराए, क्योंकि तिजोरी में कहीं भी तोड़फोड़ के निशान नहीं मिले।