इंदौर: मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचे भाजपा नेता से अभद्रता, थाना प्रभारी सहित छह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया। यहां एक व्यक्ति ने बाइक सवार दो युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इसके बाद जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंचा, तो पुलिसकर्मियों पर शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करने और उसके साथ आए भाजपा नेता से अभद्रता व मारपीट करने के आरोप लगे। मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी, एक सब-इंस्पेक्टर समेत सात पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है।

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