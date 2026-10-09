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इंंदौर : कांग्रेस ने किया आईडीए पर प्रदर्शन, नेता बोले-भाजपा को मुफ्त में क्यों दिया ग्राउंड

Fri, 09 Oct 2026 07:29 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 09 Oct 2026 07:29 PM IST
सार

राहुल गांधी के  कार्यक्रम के लिए 14 लाख रुपये किराया लेने और भाजपा के अभियान के लिए कोई शुल्क नहीं वसूलने पर शुक्रवार को कांग्रेस ने इंदौर विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर प्रदर्शन किया।इस दौरान नारेबाजी कर विरोध जताया गया। 

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Indore: Congress protests against IDA; leaders ask why the ground was given to the BJP for free.
कांग्रेस ने किया आईडीए पर प्रदर्शन - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 19 सितंबर को इंदौर में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रो की गूंज के लिए प्राधिकरण ने 14 लाख रुपये का किराया लिया, लेकिन बुधवार को विजय नगर आईडीए ग्राउंड पर भाजपा के संकल्प ज्योति अभियान का आयोजन हुआ। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से कोई राशि नहीं ली गई।

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शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अफसर भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। भाजपा के आयोजन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया, जबकि कांग्रेस से 14 लाख रुपये लिए गए और कोई रसीद भी नहीं दी गई।

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कांग्रेस कार्यकर्ता प्राधिकरण के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि जमीन के किराए को लेकर नियम समान होने चाहिए। इस तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमारे शासनकाल में भाजपा ने शहर में कई आयोजन किए, लेकिन तब कांग्रेस ने इस तरह का रवैया नहीं अपनाया।
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कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि आईडीए ग्राउंड पर पटाखा मार्केट भी लग रहा है। दुकानदारों से भी समान शुल्क लेना चाहिए। प्रदर्शन में देवेंद्र सिंह यादव, राजू भदौरिया, पिंटू जोशी, सच सलूजा सहित अन्य नेता मौजूद थे।


 

आपको बता दें कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए पहले नेहरू स्टेडियम की मांग की गई थी, लेकिन नगर निगम ने कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए उसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्राधिकरण के मैदान की जमीन मांगी गई, लेकिन उसकी अनुमति देने में भी देरी हुई। अस्थायी लीज के आधार पर 50 हजार वर्गफीट जमीन तीन दिन के लिए दी गई थी।

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