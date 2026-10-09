इंदौरः नामी रेस्टोरेंट के खाने में मिला कॉकरोच, त्योहारों से पहले अलर्ट पर खाद्य विभाग, कई जगह छापे

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उद्योग नगर, मूसाखेड़ी स्थित अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां बिना वैध खाद्य पंजीयन के गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स का निर्माण और पैकिंग की जा रही थी। जांच में प्रतिष्ठान का पंजीयन समाप्त मिला और दिए गए पते में भी अंतर दर्ज किया गया। विभाग ने नियमानुसार गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स के दो अलग-अलग ब्रांड के नमूने जांच के लिए भेजे और वैध पंजीयन प्राप्त होने तक निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद करा दिया।आगामी त्योहारों के मद्देनजर नवलखा और बस स्टैंड क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। शिवसागर भोजनालय और शिवसागर रेस्टोरेंट में रसोई का रखरखाव बेहद अव्यवस्थित पाया गया। मौके पर पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध थे। जंग लगे बर्तन और टूटे चॉपिंग बोर्ड को तुरंत हटवाया गया तथा फर्श की मरम्मत के निर्देश दिए गए। शिवसागर रेस्टोरेंट से फ्लेक्सी क्रीम डिलाइट का नमूना लिया गया। ग्राहक की शिकायत पर टेबल पर कॉकरोच पाए जाने की जांच की गई और रेस्टोरेंट को प्रशिक्षित व्यक्ति से नियमानुसार पेस्ट कंट्रोल कराने का निर्देश दिया गया।नरसिंह बाजार स्थित लोकेलाइट किचन प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण शिकायत के आधार पर प्रोपराइटर अनुष्का जैन की उपस्थिति में किया गया। वहां स्वच्छता और पेस्ट कंट्रोल मानकों की अनदेखी पाई गई, जिसके लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। मौके से पनीर, दाल, छोले और भटूरे के नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं।मूसाखेड़ी स्थित मामाजी गृह उद्योग की कन्फेक्शनरी इकाई में जांच के दौरान प्रोपराइटर संतोष पाटीदार उपस्थित रहे। वहां साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। कच्चा सामान बिना पैलेट के सीधे जमीन पर रखा था और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध थे। निर्माण क्षेत्र में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। यहां से लॉलीपॉप और काजू मलाई टॉफी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (MP02AV7408) के माध्यम से शीतला माता बाजार, लोकेलाइट किचन और नवलखा चौराहा स्थित शिवसागर रेस्टोरेंट में जागरूकता शिविर आयोजित किया। कारोबारियों और कर्मचारियों को हेड कैप, दस्ताने, एप्रन पहनने, पैकेजिंग-लेबलिंग जांचने, निर्माण व समाप्ति तिथि देखने तथा एफएसएसएआई मानकों का पालन करने का प्रशिक्षण दिया गया।कार्रवाई के दौरान एकत्र किए गए सभी खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।