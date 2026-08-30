इंदौर: नाइजीरियन महिला से 29 लाख की 57.18 ग्राम कोकीन बरामद, अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खुलासे की आशंका

इंदौर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। चंदन नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियन महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 29 लाख रुपये कीमत की 57.18 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। पुलिस अब मुंबई-इंदौर ड्रग सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है।

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