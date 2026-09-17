इंदौरः नितिन नवीन के लिए बना भगवा कॉरिडोर, 100 मंच लगे, रथ पर निकलेंगे

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नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत सायं 6:45 बजे उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा आरती, ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्ज्वलन में सहभागिता करेंगे। आप रात्रि 8 बजे रामघाट पर आयोजित भजन संध्या में भी शामिल होंगे।भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को प्रातः 4 बजे उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होंगे। प्रातः 9:30 बजे उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे तथा 10 बजे इंदौर विमानतल से पंजाब के लिए प्रस्थान करेंगे।भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 17 सितंबर को पहली बार इंदौर आगमन पर पार्टी ने भव्य स्वागत की तैयारी की है। मार्ग को भगवा कॉरिडोर के रूप में सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता नितिन नवीन की अगवानी करेंगे। इसके बाद नितिन नवीन रथ में सवार होकर गांधी नगर की ओर रवाना होंगे। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रहेंगे। एयरपोर्ट से गांधी नगर चौराहे तक करीब डेढ़ किमी के मार्ग पर 100 से अधिक मंच बनाए जाएंगे, जहां अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों, मोर्चों और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता पुष्पवर्षा कर स्वागत करेंगे। तीन डोम कार्यक्रम स्थल पर तैयार किए गए हैं। यहां दोपहर 2:55 बजे नितिन नवीन स्वामित्व योजना के तहत राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। इसका लाभ इंदौर के 30 हजार नागरिकों को मिलेगा। प्रदेशस्तर पर लाखों लोगों का इसका लाभ मिलेगा।