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इंदौर : इंदौर में दुकान के पास फैक्ट्री कर्मचाारी का शव मिला, सिर पर है चोट के निशान

Wed, 23 Sep 2026 12:47 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Wed, 23 Sep 2026 12:47 PM IST
सार

इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में बुधवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान झांसी निवासी परदेशी इक्का के रूप में हुई है। उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस हादसे के साथ हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है।

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Indore: Body of a factory worker found near a shop; injury marks on the head.
इंदौर - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क

विस्तार
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बुधवार को इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में पुलिस ने चाय की दुकान के पास से एक युवक का शव बरामद किया। युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, हालांकि प्रारंभिक जांच में हादसा माना जा रहा है।

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युवक रात को घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सुबह युवक के शव के मिलने की जानकारी पुलिस को मिली। युवक की शिनाख्त परदेशी इक्का के रूप में हुई है।

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उसका शव अवंतिका गैस प्लांट के समीप मिला। परदेशी वहां क्या करने गया था और उसकी मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। उसके सिर पर हल्की चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत की वजह का पता चल सके।

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पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि युवक किसके साथ था और उसकी हत्या हुई है या वह हादसे का शिकार हुआ है। युवक एक फैक्ट्री में काम करता था। वह झांसी से रोजगार के सिलसिले में इंदौर आया था और यहीं रहने लगा था।


 

पुलिस को घटनास्थल के पास स्थित शराब की दुकान के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली है। पुलिस ने युवक के कुछ दोस्तों को थाने बुलाकर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि परदेशी अक्सर शराब पीने के लिए दुकान पर जाता था।

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