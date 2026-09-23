एयरपोर्ट हादसे को एक साल: बेकाबू ट्रक रोककर सैकड़ों लोगों की जान बचाई, आरक्षक पंकज को विघ्नहर्ता अवॉर्ड

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पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान कृष्णा गुरुजी ने यातायात आरक्षक पंकज यादव के कंधों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा दुपट्टा डाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार केवल एक पुलिसकर्मी की वर्दी का सम्मान नहीं है, बल्कि उस जिम्मेदार नागरिक की भावना का आदर है, जिसने संकट के समय अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना दूसरों के जीवन को प्राथमिकता दी।यह घटना 15 सितंबर 2025 की है, जब शहर के रामचंद्र नगर से एयरपोर्ट रोड के बीच एक बेकाबू ट्रक ने अत्यधिक गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी थी। वह ट्रक कई वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी दौरान उसमें आग भी लग गई थी। इस भयावह परिस्थिति में आरक्षक पंकज यादव ने साहस दिखाया और ट्रक का पीछा करना शुरू किया। उन्होंने रास्ते में चल रहे अन्य वाहन चालकों तथा नागरिकों को समय रहते चेतावनी दी और ट्रक को रुकवाने के साथ-साथ चालक को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्णा गुरुजी के अनुसार, अपनी जान की चिंता हर व्यक्ति करता है, परंतु किसी अजनबी की जान बचाने के लिए खुद को संकट में डालना सच्चे अर्थों में विघ्नहर्ता की पहचान है।कृष्णा गुरुजी समाज में वास्तविक रूप से दूसरों के कष्ट दूर करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए गणेश आरती के मानवीकरण की पहल चला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान गणेश की पूजा-अर्चना मंदिरों और घरों में की जाती है, परंतु समाज में जो व्यक्ति किसी के संकट के समय आगे आकर उसका सहयोग करता है, उसमें भी ईश्वर के रूप को देखना चाहिए। उन्होंने अपील की कि समाज ऐसे नायकों को पहचाने जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन का संकट दूर कर रहे हैं।समारोह के दौरान कृष्णा गुरुजी ने कहा कि यातायात पुलिस केवल नियमों का पालन कराने वाली संस्था नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं और संकट के समय जीवन बचाने वाली पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। उन्होंने नागरिकों से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि सड़क पर की गई छोटी सी लापरवाही किसी परिवार के लिए जीवनभर का दुख बन सकती है। सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना केवल पुलिस का कार्य नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। इस अवसर पर विजय मोरे, नितेश पटेल और प्रदीप मिश्रा भी उपस्थित थे, जिन्होंने पंकज यादव की सराहना की। अंत में कृष्णा गुरुजी ने यातायात विभाग के प्रमुख और कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।