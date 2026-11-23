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राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने शुभम वैली के एक भूखंड से जुड़े विवाद में अपहरण और वसूली के आरोपों में प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी संजय महाजन की शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने जितेंद्र उर्फ जीतू तड़ोरी को आरोपी बनाया है। मामले में शामिल एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है।