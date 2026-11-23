इंदौर: प्लॉट विवाद में अपहरण और वसूली का केस दर्ज, पटवारी परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Mon, 23 Nov 2026 09:50 PM IST
सार
इंदौर के शुभम वैली भूखंड विवाद में राजेंद्र नगर पुलिस ने अपहरण और वसूली के आरोपों में जितेंद्र उर्फ जीतू तड़ोरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी संजय महाजन ने धमकाने और मूल एग्रीमेंट छीनने की शिकायत की थी। मामले में एक अन्य संदिग्ध की तलाश जारी है। पटवारी परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
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विस्तार
राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने शुभम वैली के एक भूखंड से जुड़े विवाद में अपहरण और वसूली के आरोपों में प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी संजय महाजन की शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने जितेंद्र उर्फ जीतू तड़ोरी को आरोपी बनाया है। मामले में शामिल एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है।
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घर पहुंचकर धमकाने और एग्रीमेंट छीनने का आरोप
संजय महाजन ने कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शुभम वैली स्थित भूखंड क्रमांक 106 के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था और संबंधित पक्ष को राशि भी दी थी। हालांकि, लंबे समय तक भूखंड की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर जितेंद्र उर्फ जीतू तड़ोरी अपने एक साथी के साथ संजय महाजन के घर पहुंचा। दोनों ने उन्हें डराया-धमकाया और उनके पास मौजूद मूल एग्रीमेंट छीनकर फेंक दिया। इसके बाद आरोपी उन्हें कोर्ट लेकर पहुंचे, जहां एग्रीमेंट और पैसों के लेनदेन से जुड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बाद में आरोपी ने लिखित आवेदन देकर राशि थाने में जमा कराई थी।
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पटवारी परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच में
पुलिस जांच में इस मामले के तार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भारत पटवारी से भी जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों राजेंद्र नगर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। इसके अलावा शुभम वैली के डायरेक्टर सहित अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जितेंद्र उर्फ जीतू तड़ोरी के खिलाफ अपहरण और वसूली से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। दूसरे संदिग्ध की तलाश जारी है।
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घर पहुंचकर धमकाने और एग्रीमेंट छीनने का आरोप
संजय महाजन ने कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शुभम वैली स्थित भूखंड क्रमांक 106 के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था और संबंधित पक्ष को राशि भी दी थी। हालांकि, लंबे समय तक भूखंड की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर जितेंद्र उर्फ जीतू तड़ोरी अपने एक साथी के साथ संजय महाजन के घर पहुंचा। दोनों ने उन्हें डराया-धमकाया और उनके पास मौजूद मूल एग्रीमेंट छीनकर फेंक दिया। इसके बाद आरोपी उन्हें कोर्ट लेकर पहुंचे, जहां एग्रीमेंट और पैसों के लेनदेन से जुड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बाद में आरोपी ने लिखित आवेदन देकर राशि थाने में जमा कराई थी।
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पटवारी परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच में
पुलिस जांच में इस मामले के तार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भारत पटवारी से भी जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों राजेंद्र नगर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। इसके अलावा शुभम वैली के डायरेक्टर सहित अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जितेंद्र उर्फ जीतू तड़ोरी के खिलाफ अपहरण और वसूली से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। दूसरे संदिग्ध की तलाश जारी है।