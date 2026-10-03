‘कांग्रेस के मेल राखी सावंत हैं जीतू पटवारी’: इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष का विवादित बयान, जानें क्या-क्या कहा?

मध्य प्रदेश की सियासत में नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच इंदौर में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर विवादित बयान दिया है। मिश्रा ने पटवारी की तुलना फिल्म अभिनेत्री और सोशल मीडिया पर चर्चित राखी सावंत से करते हुए उन्हें ‘कांग्रेस का मेल राखी सावंत’ बताया।

सुमित मिश्रा ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी लगातार ऐसे बयान देते हैं और गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिनसे वे राजनीतिक और सार्वजनिक तौर पर सुर्खियों में बने रहें। उन्होंने कहा कि जिस तरह राखी सावंत अपने बयानों और गतिविधियों के कारण चर्चा में रहती हैं, उसी तरह जीतू पटवारी भी आए दिन बयानबाजी के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास करते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाजपा नगर अध्यक्ष ने पटवारी पर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लगातार निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। मिश्रा के मुताबिक, पटवारी सार्वजनिक मंचों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं। मिश्रा ने कहा कि पटवारी को प्रदेश में होने वाले लगभग हर घटनाक्रम में राजनीति दिखाई देती है। इसी वजह से वे लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं।

भाजपा नगर अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की राजनीतिक शैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पटवारी को हर मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

सुमित मिश्रा का यह बयान राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। फिलहाल, कांग्रेस की ओर से इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी या कांग्रेस के अन्य नेता इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।