इंदौर: इंदौर में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत, दस दिन से थी अस्पताल में भर्ती

इंदौर में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हुई है। इससे पहले भी एक महिला की स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो चुकी है। गुरुवार को जिस महिला की मौत हुई, वह शाजापुर में रहती थी और इलाज के लिए दस दिन से इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। पहले उसे सर्दी-जुकाम की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगीं। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। स्वाइन फ्लू के अलावा वह कोविड से भी संक्रमित थी।

इंदौर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब तक दो मौतें भी हो चुकी हैं। जिस महिला की मौत हुई है, वह शाजापुर निवासी और एक डॉक्टर की पत्नी थी। डॉक्टरों ने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाने के साथ यह भी पता किया कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में आई थी। तबीयत खराब होने पर उसे इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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जांच के लिए महिला के सैंपल लैब भेजे गए थे, जहां वह कोविड और स्वाइन फ्लू, दोनों से पॉजिटिव पाई गई। दस दिन तक अस्पताल में उसका इलाज जारी रहा, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। गुरुवार को महिला ने दम तोड़ दिया।

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स्वाइन फ्लू से मौत का यह दूसरा मामला है। इससे पहले एक महिला की इंदौर से उज्जैन जाने के बाद मौत हुई थी। स्वाइन फ्लू के कारण वह इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर परिजन उसे अस्पताल से लामा (LAMA) कराकर घर ले गए थे, जहां उसकी मौत हो गई।