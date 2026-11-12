इंदौर की बड़ी खबरें: महापौर ने दिया अनोखा सम्मान, आकाश विजयवर्गीय की पुलिस को चिट्ठी, इंजीनियर ने दी जान

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2. इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में नशे की अवैध बिक्री रोकने के लिए पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की है।3. इंदौर की सांस्कृतिक और रंगमंचीय गतिविधियों को नई पहचान दिलाने वाली संस्था सानंद के संस्थापक जयंत भिसे का गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। भिसे ने शहर में सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई।4. इंदौर के निपानिया स्थित त्रिवेणा होटल की चौथी मंजिल से कूदकर 46 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजकुमार यादव की मौत हो गई। वह डेढ़ महीने से पत्नी और बेटी के साथ होटल में रह रहा था। होटल का किराया बकाया था। लसूड़िया पुलिस परिजनों और होटल कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है।5. इंदौर में मौसम का मिजाज बदल रहा है जहां उत्तर-पूर्वी हवाओं के चलने से रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है और लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है।