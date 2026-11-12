इंदौर: अंतरराष्ट्रीय स्नूकर का महाकुंभ आज से, दुनिया भर के चैंपियन खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Thu, 12 Nov 2026 03:57 PM IST
सार
इंदौर के यशवंत क्लब में 12 से 21 नवंबर तक पहली बार IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। इसमें 30 से अधिक देशों के खिलाड़ी और पंकज आडवाणी सहित 22 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। 13 नवंबर से मुकाबले शुरू होंगे।
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विस्तार
खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहली बार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्नूकर प्रतियोगिता का रोमांच देखने को मिलेगा। शहर के प्रतिष्ठित यशवंत क्लब में 12 से 21 नवंबर तक IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दुनिया के 30 से अधिक देशों के दिग्गज खिलाड़ी विश्व खिताब जीतने के लिए आपस में मुकाबला करेंगे।
भारतीय टीम में पंकज आडवाणी और अनुपमा रामचंद्रन शामिल
इस विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में मेजबान भारत की 22 सदस्यीय मजबूत टीम भी अपनी दावेदारी पेश करेगी। भारतीय दल में देश के सबसे दिग्गज और अनुभवी स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी तथा महिला चैंपियन अनुपमा रामचंद्रन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। प्रतियोगिता के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
13 नवंबर से शुरू होंगे क्वालिफाइंग मुकाबले
टूर्नामेंट के कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर को शाम 7 बजे सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों और रेफरियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नियमों और रूपरेखा पर चर्चा होगी। इसके ठीक अगले दिन यानी 13 नवंबर से मुख्य क्वालिफाइंग मुकाबलों की शुरुआत हो जाएगी। यह पूरी प्रतियोगिता 21 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न देशों से आए खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनने के लिए ग्रीन टेबल पर चुनौती पेश करेंगे।
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इंदौर को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान
इस विश्व स्तरीय चैंपियनशिप के सफल आयोजन से इंदौर शहर को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई और सशक्त पहचान मिलने की पूरी उम्मीद है। टूर्नामेंट के दौरान देश-विदेश के नामी खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की मौजूदगी से शहर में खेल संस्कृति और अन्य खेल गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
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भारतीय टीम में पंकज आडवाणी और अनुपमा रामचंद्रन शामिल
इस विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में मेजबान भारत की 22 सदस्यीय मजबूत टीम भी अपनी दावेदारी पेश करेगी। भारतीय दल में देश के सबसे दिग्गज और अनुभवी स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी तथा महिला चैंपियन अनुपमा रामचंद्रन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। प्रतियोगिता के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
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13 नवंबर से शुरू होंगे क्वालिफाइंग मुकाबले
टूर्नामेंट के कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर को शाम 7 बजे सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों और रेफरियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नियमों और रूपरेखा पर चर्चा होगी। इसके ठीक अगले दिन यानी 13 नवंबर से मुख्य क्वालिफाइंग मुकाबलों की शुरुआत हो जाएगी। यह पूरी प्रतियोगिता 21 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न देशों से आए खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनने के लिए ग्रीन टेबल पर चुनौती पेश करेंगे।
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इंदौर को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान
इस विश्व स्तरीय चैंपियनशिप के सफल आयोजन से इंदौर शहर को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई और सशक्त पहचान मिलने की पूरी उम्मीद है। टूर्नामेंट के दौरान देश-विदेश के नामी खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की मौजूदगी से शहर में खेल संस्कृति और अन्य खेल गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।