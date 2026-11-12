इंदौर: अंतरराष्ट्रीय स्नूकर का महाकुंभ आज से, दुनिया भर के चैंपियन खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

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इस विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में मेजबान भारत की 22 सदस्यीय मजबूत टीम भी अपनी दावेदारी पेश करेगी। भारतीय दल में देश के सबसे दिग्गज और अनुभवी स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी तथा महिला चैंपियन अनुपमा रामचंद्रन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। प्रतियोगिता के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।टूर्नामेंट के कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर को शाम 7 बजे सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों और रेफरियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नियमों और रूपरेखा पर चर्चा होगी। इसके ठीक अगले दिन यानी 13 नवंबर से मुख्य क्वालिफाइंग मुकाबलों की शुरुआत हो जाएगी। यह पूरी प्रतियोगिता 21 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न देशों से आए खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनने के लिए ग्रीन टेबल पर चुनौती पेश करेंगे।इस विश्व स्तरीय चैंपियनशिप के सफल आयोजन से इंदौर शहर को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई और सशक्त पहचान मिलने की पूरी उम्मीद है। टूर्नामेंट के दौरान देश-विदेश के नामी खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की मौजूदगी से शहर में खेल संस्कृति और अन्य खेल गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।