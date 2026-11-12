इंदौर: सानंद के अध्यक्ष जयंत भिसे का निधन, लंबे समय से बीमार थे

इंदौर में संस्था सानंद को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने वाले जयंत भिसे का गुरुवार को निधन हो गया। वे उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह और कला अकादमी के पूर्व निदेशक भी थे। जयंत लंबे समय से बीमार थे और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा शालीमार टाउनशिप स्थित निवास से रामबाग जाएगी। परिवार में पत्नी और एक बेटा है। उनके निधन पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने शोक व्यक्त किया है।

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भिसे ने इंदौर में रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए सानंद संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था के माध्यम से वे वर्षभर शहर में कई सांस्कृतिक और नाट्य आयोजनों का आयोजन करवाते थे। वर्षभर में सबसे अधिक आयोजन कराने का रिकॉर्ड भी इस संस्था के नाम रहा है। विज्ञापन

राजनीति में भी रहे सक्रिय जयंत भिसे बैंक में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़ने के बाद वे राजनीति से भी जुड़ गए। उनकी गिनती सुमित्रा महाजन के समर्थकों में होती थी। बाद में वे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक उषा ठाकुर से भी जुड़े। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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