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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- मंडियों में होंगे नए सौदे, दीपावली मिलन समारोह भी होंगे

Wed, 11 Nov 2026 08:10 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Wed, 11 Nov 2026 08:10 AM IST
सार

इंदौर में दीपावली की रौनक अभी बरकरार है। मंडियों में मुहूर्त के नए सौदे होंगे, तो कई समाजों में दीपावली मिलन समारोह और मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी आयोजित किए जा रहे हैं।

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इंदौर में आज क्या है खास - फोटो : amarujala

विस्तार
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- इंदौर में कृषि उपज व्यापारी संघ की ओर से सुबह आठ बजे महालक्ष्मी पूजन होगा। इसके बाद साढ़े आठ बजे नीलामी मुहूर्त किया जाएगा। सुबह साढ़े दस बजे व्यापारी मिलन समारोह और भोज होगा।

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- हीरानगर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में शाम पांच बजे चित्रगुप्त पूजन होगा। इसके बाद महाआरती होगी और कलम व दवात का पूजन किया जाएगा। मंदिर को फूलों से सजाया गया है।

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- दास हनुमान बगीची में बुधवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। बजरंगबली को 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे और हजारों भक्तों को भोजन प्रसादी खिलाई जाएगी।

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- आचार्य सुनील सागर की धर्मसभा सुबह साढ़े आठ बजे नेमीनगर जैन कॉलोनी में होगी। इसमें समाजजन शामिल होंगे।
 

- बिजासन रोड स्थित अखंड धाम में ओम नमः शिवाय महामंत्र का अखंड जाप सुबह आठ बजे से शुरू होगा।

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