इंदौर: ट्रैवलर चुराकर भागा, कई वाहनों को टक्कर मारी; लोगों ने दो किमी पीछा करके पकड़ा

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इंदौर के हीरानगर और बाणगंगा क्षेत्र में मंगलवार को एक अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवलर ने कई वाहनों को टक्कर मारकर भारी अफरा-तफरी मचा दी। हीरानगर में एक लोडिंग वाहन को जोरदार टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर बाणगंगा की ओर भाग निकला। वहां उसने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर वाहन सीधे बिजली के खंभे में जा घुसा।