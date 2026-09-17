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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Entry points from five directions for Rahul Gandhi's rally; separate blocks for young men and women.

इंदौर: राहुल गांधी की सभा की इंट्री के लिए पांच तरफ से गेट, युवक-युवतियों के लिए अलग-अलग ब्लाॅक

Thu, 17 Sep 2026 07:50 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Thu, 17 Sep 2026 07:50 AM IST
सार

 राहुल गांधी की सभा को लेकर आयोजन स्थल पर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। शुक्रवार तक पूरा परिसर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सभा स्थल पर तीन स्टेज, युवकों और युवतियों के लिए अलग-अलग ब्लॉक, पांच प्रवेश द्वार और वीआईपी के लिए अलग व्यवस्थाएं की हैं। 

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Indore: Entry points from five directions for Rahul Gandhi's rally; separate blocks for young men and women.
रीजनल पार्क मैदान - फोटो : amarujala

विस्तार
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राहुल गांधी की 19 सितंबर को होने वाली सभा के लिए शुक्रवार तक पूरा आयोजन स्थल तैयार हो जाएगा। आयोजन स्थल पर तीन स्टेज बनाए जाएंगे। मुख्य स्टेज बीच में रहेगा, बाकी के दो स्टेज आसपास रहेंगे।

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पांच तरफ से सभा में एंट्री के लिए गेट रहेंगे। मंच के सामने युवकों और युवतियों के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। युवकों का ब्लॉक 19 हजार फीट और युवतियों का ब्लॉक 12 हजार फीट का रहेगा। उनकी एंट्री भी अलग-अलग रहेंगी, जबकि एक एंट्री वीआईपी के लिए रहेगी।
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मीडिया का ब्लॉक लेडीज ब्लॉक के आगे बनाया गया है। राहुल गांधी की एंट्री पिछले हिस्से से रखी गई है। रीजनल पार्क की एक लेन वीआईपी और नेताओं के आने-जाने के लिए रहेगी, जबकि दूसरी लेन से युवा अलग-अलग ब्लॉकों में प्रवेश करेंगे। पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है और सीसीटीवी से निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है।

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80 मेल और फीमेल बाउंसर रहेंगे तैनात

सभा स्थल पर 30 फीमेल बाउंसर और 50 मेल बाउंसर भी तैनात रहेंगे। वैसे यातायात का जिम्मा ट्रैफिक पुलिस संभालेगी, लेकिन आयोजकों ने 18 ट्रैफिक मार्शलों को तैनात करने की व्यवस्था भी की है। ये आयोजन स्थल के आसपास तैनात रहेंगे।

कलाकारों के लिए अलग स्टेज

सभा स्थल पर कलाकारों के लिए अलग स्टेज बनाया गया है। उनकी एंट्री स्टेज के पास से ही रहेगी। स्टेज के पास कलाकारों के लिए अस्थायी रूम भी तैयार किए गए हैं। राहुल के मंच पर आने से पहले वे जेन-जी के सामने गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन स्थल के मैदान को सुरक्षा कारणों से चारों तरफ से टीन शेड से कवर किया गया है। राहुल गांधी दोपहर में इंदौर आएंगे और छह घंटे इंदौर में रुकेंगे। वे रात 9 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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