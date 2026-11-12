Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   What’s special in Indore today: Find out—'Muhurat' trades (auspicious first deals) will take place at the Siya

इंदौर में आज क्या खास: सियागंज-संयोगितागंज मंडी में मुहूर्त के सौदे, केसरी वाटिका में होगी चातुर्मासिक धर्मसभा

Thu, 12 Nov 2026 08:18 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Thu, 12 Nov 2026 08:18 AM IST
सार

इंदौर में गुरुवार को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों की धूम रहेगी। दीपावली के बाद सियागंज और संयोगितागंज मंडी में मुहूर्त के सौदे होंगे। वहीं, विभिन्न स्थानों पर दीपावली मिलन समारोह, अन्नकूट, सत्संग और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विज्ञापन
What’s special in Indore today: Find out—'Muhurat' trades (auspicious first deals) will take place at the Siya
इंदौर में आज क्या है खास - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर की सियागंज और संयोगितागंज मंडी में दीपावली त्योहार के बाद व्यापारियों द्वारा मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। सियागंज के महावीर चौक में दोपहर 12:30 बजे सबसे पहले महालक्ष्मी पूजन होगा। इसके बाद मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। वहीं, इंदौर अनाज तिलहन संघ की ओर से संयोगितागंज मंडी में सुबह 11:30 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। इसके बाद महालक्ष्मी पूजन और मुहूर्त के सौदे होंगे।

विज्ञापन

 

- प्रीतमलाल दुआ सभागृह में शाम 6 बजे जेके इवेंट की ओर से संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें कलाकार पुराने गीतों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम सभी के लिए खुला रहेगा।

विज्ञापन

- लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान में सुबह 7:30 बजे नामजप कार्यक्रम होगा, जिसमें श्रद्धालु शामिल होंगे।
 

- गीताभवन ट्रस्ट के सत्संग सभागृह में सुबह 8 बजे सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
 

- द्विशताब्दी गुरुराज स्पर्श चातुर्मास के अंतर्गत केसरी वाटिका में सुबह 8:30 बजे चातुर्मासिक धर्मसभा आयोजित होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed