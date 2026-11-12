इंदौर में आज क्या खास: सियागंज-संयोगितागंज मंडी में मुहूर्त के सौदे, केसरी वाटिका में होगी चातुर्मासिक धर्मसभा

इंदौर की सियागंज और संयोगितागंज मंडी में दीपावली त्योहार के बाद व्यापारियों द्वारा मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। सियागंज के महावीर चौक में दोपहर 12:30 बजे सबसे पहले महालक्ष्मी पूजन होगा। इसके बाद मुहूर्त के सौदे किए जाएंगे। वहीं, इंदौर अनाज तिलहन संघ की ओर से संयोगितागंज मंडी में सुबह 11:30 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। इसके बाद महालक्ष्मी पूजन और मुहूर्त के सौदे होंगे।

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