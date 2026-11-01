इंदौर की बड़ी खबरें: हॉस्टल में छात्रा की मौत से लेकर रवि-पुष्य के महामुहूर्त तक, जानिए शहर की 5 प्रमुख घटनाएं

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इंदौर के भंवरकुआं स्थित एक हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा जूलिया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने हॉस्टल संचालिका और एक युवक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।इंदौर के अटल खेल परिसर में व्यायाम के दौरान 15 वर्षीय कनिष्क बोयक की अचानक गिरकर मौत हो गई। 10वीं का छात्र कनिष्क अपने भाई के साथ वार्मअप कर रहा था। भाई द्वारा सीपीआर देने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।इंदौर सहित देशभर में दीपावली से पूर्व 1 नवंबर को 22 घंटे का रवि-पुष्य नक्षत्र रहेगा। सर्वार्थसिद्धि व राजयोग के संयोग में सोना, चांदी, वाहन व प्रॉपर्टी खरीदारी के लिए यह महामुहूर्त अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक रहेगा।इंदौर में नवंबर माह से गुलाबी ठंड का असर दिखने लगेगा। मौसम में बदलाव के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट आने लगी है। शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम दर्ज किया गया। सुबह की धूप में भी अब पहले जैसी चुभन नहीं रही।