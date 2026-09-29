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इंदौर: इंदौर के कुख्यात अपराधी ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण, गाय चुराने के शक में की थी हत्या

Tue, 29 Sep 2026 08:13 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 29 Sep 2026 08:13 PM IST
सार

इंदौर में युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर सूरज जाट ने आखिरकार पुलिस के हाथ लगने से पहले कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उस पर लसूडिया पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि सूरज को पुलिस एनकाउंटर का डर था।

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Indore: Notorious criminal surrenders in court; had committed murder on suspicion of cow theft.
बदमाश सूरज जाट - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर के हिस्ट्रीशीटर बदमाश सूरज जाट को पुलिस नहीं पकड़ सकी। उसने खुद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। उसे एनकाउंटर का डर था। लसूडिया पुलिस ने उस पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। उसने विजय नगर थाने के पुराने वारंट के मामले में सरेंडर किया है, जबकि पुलिस को एक युवक की हत्या के मामले में भी उसकी तलाश थी।

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सूरज ने चंदर नामक युवक को गाय चोरी के शक में पीटा था। उसे सूरज और उसके साथियों ने इतना पीटा था कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में करणी सेना के पदाधिकारी मान सिंह राजावत को गिरफ्तार किया था, जिसने मारपीट में सूरज का साथ दिया था। लेकिन सूरज को युवक की मौत की खबर मिलने के बाद वह घर से गायब हो गया। पुलिस को उसकी कई दिनों से तलाश थी।

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मंगलवार को सूरज अपने वकील के साथ जिला कोर्ट पहुंचा और एक पुराने वारंट के मामले में पेश हुआ। लसूडिया पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची। कोर्ट ने सूरज का जेल वारंट काट दिया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। हालांकि, पुलिस कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट मांगेगी और हत्या के मामले में उससे पूछताछ करेगी।

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कई अपराधों में लिप्त रहा है

आरोपी सूरज जाट पर दस से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी ने महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर के मकान पर हमला किया था। इसके अलावा पिछले नगर निगम चुनाव में नंदानगर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी के घर पर भी तोड़फोड़ की थी।अवैध शराब की बिक्री, विवादित प्राॅपर्टी कर कब्जे सहित कई मामले सूरज पर दर्ज है।

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