इंदौर में बुधवार को आंवला नवमी पर शहरभर में धार्मिक आयोजनों की धूम रहेगी। मंदिरों में अन्नकूट, विशेष पूजन, महाआरती और भंडारे आयोजित किए जाएंगे। रणजीत हनुमान मंदिर में सबसे बड़ा भंडारा होगा, जहां 50 हजार से अधिक भक्तों को भोजन प्रसादी वितरित की जाएगी। इसके अलावा 101 मंदिरों में भी प्रसाद भेजा जाएगा। वहीं, अय्यप्पा मंदिर, हंसदास मठ और श्रीश्री विद्याधाम में भी विशेष धार्मिक आयोजन होंगे।

विज्ञापन