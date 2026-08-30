इंदौर: राहुल गांधी के कार्यक्रम में जुटेंगे 50 हजार जेन जी, मशहूर सिंगर का लाइव कंसर्ट भी होगा

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यह दौरा 12 सितंबर के लिए तय किया गया है। इससे पहले कोटा, पुणे, प्रयागराज और बिहार जैसे शहरों में इस प्रारूप के लाइव कंसर्ट हो चुके हैं, जहां युवाओं और जेन जी का भरपूर समर्थन मिला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के मुख्य शैक्षणिक केंद्र में संवाद की यह रूपरेखा तैयार की गई है। 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले इस आयोजन में विशेष रूप से इंदौर के तमाम कॉलेज हॉस्टलों के साथ-साथ पड़ोसी शहरों से भी युवाओं को लाने की जिम्मेदारी तय की गई है। नेहरू स्टेडियम की अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय टीम स्थल का जायजा लेगी और स्थानीय पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश सौंपेगी।जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने बताया कि पूरी बागडौर राहुल गांधी के दिल्ली स्थित कार्यालय के हाथों में ही हैं, वे ही तय करते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी हो? फिलहाल तय हुआ है कि राहुल गांधी के मंच पर आने के पहले प्रसिद्ध सिंगर का लाइव कंसर्ट भी होगा। इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक युवा का पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है। इसके लिए स्थानीय और प्रांतीय टीमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा हॉस्टलों में जाकर सीधे छात्रों से संवाद करेंगी। प्रवेश केवल 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं तक सीमित रहेगा। कार्यक्रम में युवाओं के वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ राज्य स्तर के विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल अनुमति का इंतजार किया जा रहा है, जिसके मिलते ही मैदान पर काम शुरू कर दिया जाएगा।