मध्य प्रदेश: इंदौर में महिला स्वास्थ्यकर्मी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म का आरोप, सहकर्मी पर केस

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इंदौर के समीप खुड़ैल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ काम करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी ने ही वारदात को अंजाम दिया। महिला के मुताबिक, आरोपी उसे विजिट के बहाने स्वास्थ्य केंद्र के एक कमरे में ले गया और वहां चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद खुड़ैल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सोहेल शेख के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोहेल स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर है।