इंदौर: क्या आप भी खा रहे हैं जहरीला परमल और मूंगफली? इंदौर में कई दुकानें सील

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बाणगंगा स्थित शिवम ट्रेडर्स पर निरीक्षण के दौरान मूंगफली के कुल 4 नमूने लिए गए, जिनमें 2 पैक और 2 लूज नमूने शामिल हैं। यहां से 280 किलोग्राम मूंगफली जब्त की गई, जिसकी कीमत 36400 रुपये है। इसी क्रम में अमरनाथ चना परमल भंडार से मूंगफली, चना और मटर के 4 नमूने जांच हेतु लिए गए और 1377 किलोग्राम सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 83626 रुपये है।राजकुमार जायसवाल नामक फर्म पर कार्रवाई करते हुए मूंगफली दाना और धनिया पाउडर के 2 नमूने लिए गए। यहां से 450 किलोग्राम सामग्री, जिसकी कीमत 50000 रुपये है, जब्त की गई। वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीयन न मिलने पर प्रकरण तैयार कर निर्माण और प्रोसेसिंग कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित करा दिया गया।प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जीवनदीप कॉलोनी स्थित सतगुरु बेकर्स का निरीक्षण किया गया। वैध पंजीयन न होने और अस्वच्छ माहौल में केक निर्माण पाए जाने पर केक का नमूना लिया गया। इसके अलावा मनोरमा गंज स्थित चाय ठिकाना से बन मस्का और पनीर के 2 नमूने तथा कुशवाहा नगर स्थित यादव श्री रेस्टोरेंट से गुलाब जामुन और मोतीचूर लड्डू के नमूने जांच हेतु भेजे गए।कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक जब्त किए गए सभी नमूनों को परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।