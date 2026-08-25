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इंदौर : भाजपा ने दिखाई ताकत, सड़कों पर वाहन चालकों की हुई आफत, शहर में लगा जाम

Tue, 25 Aug 2026 07:15 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 25 Aug 2026 07:15 PM IST
सार

भाजपा के दो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्वागत में निकली रैली ने मंगलवार को शहर के मध्य क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ दी। राजवाड़ा से लेकर एमजी रोड और आसपास के मार्गों पर घंटों जाम लगा रहा। रैली और बैरिकेडिंग के कारण ग्राहकी भी प्रभावित हुई।

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Indore: BJP displays its strength in Indore; motorists face a harrowing time as traffic jams occur across the
शहर में लगा जाम - फोटो : amarujala

विस्तार
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भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी में इंदौर संभाग के दो नेताओं को शामिल किए जाने के मौके पर निकली रैली के कारण मध्य क्षेत्र जाम की गिरफ्त में रहा। भाजपाइयों ने तो अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन सड़कों पर वाहन चालकों की आफत भी बढ़ गई। रैली शुरू होने से पहले ही राजवाड़ा और उससे जुड़े मार्गों पर ट्रैफिक अस्त-व्यस्त हो गया था और जब रैली शुरू हुई तो कई मार्गों पर वाहनों के पहिए टस से मस नहीं हो सके। जाम में फंसे लोग नेताओं को कोसते रहे।
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भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सांसद गजेंद्र पटेल को महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। दोनों मंगलवार को दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट आए। यहां भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया और वे एरोड्रम रोड से रैली की शक्ल में जवाहर मार्ग, एमजी रोड, आरएनटी मार्ग होते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। मार्ग पर जगह-जगह उनके स्वागत के लिए मंच लगाए गए थे।
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ट्रैफिक पुलिस ने जवाहर मार्ग की गलियों में बैरिकेड लगाकर बड़े वाहनों को जाने से रोक दिया था। इस कारण एमजी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। नंदलालपुरा, पढ़रीनाथ, राजवाड़ा और खजूरी बाजार पर वाहन चालक गुत्थम-गुत्था होने लगे। दो घंटे तक राजवाड़ा और आसपास की गलियों में यातायात बाधित होता रहा और हजारों वाहन चालक फंसे रहे।
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दरअसल, राखी त्योहार के कारण बाजारों में आम दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ थी, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण ग्राहकी भी प्रभावित हुई। कई लोगों ने मंगलवार को संभावित जाम की वजह से मार्केट जाना टाल दिया था। 
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