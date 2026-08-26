इंदौर : मालिक के 27 लाख रुपये और कार लेकर भाग गया ड्राइवर, चाय पीने ढाबे पर रुके और हो गया विश्वासघात

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फरियादी हेमंत कुमार मित्तल अपनी पुरानी क्रेन बेचने के बाद मिले 27 लाख रुपये क्रेटा कार से लेकर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में चाय पीने के लिए वाहन रोका गया। इसी दौरान उनका ड्राइवर रोहित कौशिक रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही राऊ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।आरोपी की तलाश के लिए तेजाजी नगर, आजाद नगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों को भी लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी की क्रेटा कार आजाद नगर क्षेत्र से बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपी के परिजनों से पूछताछ करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं और घटना के दौरान उसने किन लोगों से संपर्क किया था।डीसीपी नरेंद्र रावत ने कहा कि थाना राऊ में फरियादी हेमंत कुमार मित्तल द्वारा यह बताया गया था कि वह अपनी क्रेन को बेचकर आ रहे थे। उसमें मिले 27 से 28 लाख रुपये वह एक बैग में लेकर आ रहे थे। वह अपनी क्रेटा गाड़ी में थे। उन्होंने बताया है कि उनका एक ड्राइवर था रोहित कौशिक, जो कि मूसाखेड़ी का रहने वाला है। जब यह राऊ में आए तो वह एक ढाबे पर उतर कर चाय पीने के लिए उतरे। उसी समय उनका ड्राइवर गाड़ी के साथ 27 लाख रुपये लेकर वहां से चला गया।डीसीपी नरेंद्र रावत ने कहा कि इसमें तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस टीम को ड्राइवर की तलाश करने में लगाया गया है। देर रात वह ड्राइवर गाड़ी को आजाद नगर क्षेत्र में छोड़कर भाग गया है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर राशि बरामद कर ली जाएगी।