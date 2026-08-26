इंदौर: एयर इंडिया फ्लाइट में मचा हड़कंप, 3 घंटे की देरी के बीच बंद हुआ AC, यात्रियों ने पैंफलेट्स से भरी हवा

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विमान में देरी के साथ-साथ यात्रियों की दिक्कतें तब और बढ़ गईं जब विमान के अंदर का एसी काम करना बंद कर दिया। भीषण गर्मी और उमस के बीच यात्रियों को राहत पाने के लिए पैंफलेट्स से हवा करने पर मजबूर होना पड़ा। लंबे समय तक विमान के रवाना होने का इंतजार कर रहे यात्रियों में इस स्थिति को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला।विमान में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग यात्री सवार थे। एयरलाइन प्रबंधन की इस लापरवाही और एसी खराब होने की वजह से यात्रियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। एयरलाइन की लचर सेवाओं से नाराज यात्रियों ने विमान के अंदर ही अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया।देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर के पीआरओ रामस्वरूप यादव ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह फ्लाइट समय पर इंदौर नहीं पहुंची है। फ्लाइट में देरी किन कारणों से हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।