इंदौर: बड़े स्कूलों और मैरिज हॉल पर गिरी निगम की गाज, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराने वालों पर 365 दिन कार्रवाई

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नगर निगम की विभिन्न टीमों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान छह प्रमुख भवनों और संस्थानों में नियम अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाया गया। इस लापरवाही पर त्वरित कदम उठाते हुए जुर्माना लगाया गया। वार्ड क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले इंदौर मैरिज हॉल में निरीक्षण के दौरान वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम गायब मिलने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया। इसके अतिरिक्त विसडम पब्लिक स्कूल और सत्यसांई स्कूल में भी हार्वेस्टिंग सिस्टम अनुपस्थित पाए जाने पर दोनों शैक्षणिक संस्थानों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 59 के निहालपुर क्षेत्र में चलाए गए जांच अभियान के दौरान जायसवाल लॉज पर 10 हजार रुपये तथा जायसवाल भवन पर 5 हजार रुपये का दंड लगाया गया। वहीं वार्ड 53 के आजाद नगर क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न होने पर 9 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।जांच अभियान केवल चालान काटने तक ही सीमित नहीं रहा। जिन परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सही पाए गए, उनकी डिजिटल मैपिंग भी की गई। वार्ड क्रमांक 16 के अंतर्गत आने वाले ऐसे 11 स्थानों पर नगर निगम की टीम ने जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी की, ताकि इन प्रणालियों का रिकॉर्ड रखा जा सके।बारिश का मौसम बीत जाने के बाद भी हो रही इस कार्रवाई पर निगम अधिकारियों ने स्थिति साफ की है। अधिकारियों के अनुसार, निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि जल संरक्षण का यह अभियान केवल मानसून तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे साल चलने वाली इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षा ऋतु से पहले शहर के अधिकाधिक भवनों में हार्वेस्टिंग सिस्टम सुनिश्चित करना है, ताकि बारिश का अधिकतम जल जमीन के भीतर भेजा जा सके और भूजल स्तर में सुधार हो।