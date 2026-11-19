इंदौर के अरविंदो कॉलेज के सालाना आयोजन में पटाखों की चिंगारी विद्यार्थियों की खुशियों पर भारी पड़ गई। आयोजन के दौरान छोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंच गई। इसके बाद मधुमक्खियों ने विद्यार्थियों पर हमला कर दिया।





जश्न में डूबे छात्र-छात्राएं जान बचाकर आयोजन स्थल से भागने लगे। कोई छिपने के लिए कोना तलाशता नजर आया तो कोई कपड़े से अपना मुंह ढककर बचने की कोशिश करता दिखा। इसके बावजूद गुस्साई मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा और 20 से ज्यादा विद्यार्थियों को डंक मार दिए। इनमें से आधा दर्जन मेडिकल स्टूडेंट्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, सभी की हालत खतरे से बाहर है।

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मधुमक्खियों के हमले के बाद आयोजन स्थल पर भगदड़ मच गई। जो छात्र कुछ देर पहले दोस्तों के साथ नाच-गाकर खुशियां मना रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हजारों की संख्या में मधुमक्खियों के हमले के कारण देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल खाली हो गया। विद्यार्थियों ने अलग-अलग जगहों पर छिपकर खुद को बचाने की कोशिश की। मधुमक्खियों ने कुछ छात्रों के चेहरे, सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर डंक मारे।

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डंक के कारण किसी तरह की एलर्जी या रिएक्शन न हो, इसके लिए विद्यार्थियों को इंजेक्शन लगाए गए। जिन छात्रों को ज्यादा डंक लगे थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मधुमक्खियों के हमले के कारण कॉलेज का सालाना कार्यक्रम भी अधूरा रह गया। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि सभी विद्यार्थी ठीक हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है।