इंदौर: जूनियर डॉक्टर से रैगिंग के मामले में एचओडी समेत कई वरिष्ठ डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस

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डीन ने जानकारी दी कि रैगिंग और ड्यूटी आवंटन से जुड़ी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पीड़िता के पिता और भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतें भी शामिल हैं। मामला सामने आते ही जांच के लिए एंटी रैगिंग कमेटी सहित तीन अलग-अलग कमेटियां गठित कर दी गई हैं। इन कमेटियों की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासनिक कदम उठाते हुए विभाग के यूनिट हेड को रोटेशन नीति के तहत बदल दिया गया है और जिम्मेदारी दूसरे प्रोफेसर को सौंपी गई है, जो पीड़िता के मेंटर भी हैं। उन्हें विभाग की स्थिति सामान्य करने और ड्यूटी से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पीएसएम विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. सलील साकल्ले और डॉ. बीना को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारी प्रतिदिन विद्यार्थियों से संवाद कर स्थिति की रिपोर्ट डीन को सौंपेंगे।बैठक में पीजी विद्यार्थियों और डॉक्टरों की ड्यूटी व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डीन ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में डॉक्टरों की ड्यूटी 12 घंटे से अधिक नहीं होगी। सामान्य दिनों में 8 घंटे की ड्यूटी का रोस्टर लागू रहेगा, जबकि आपातकालीन परिस्थितियों में इसे अधिकतम 12 घंटे तक ही बढ़ाया जा सकेगा। चिकित्सा क्षेत्र की जिम्मेदारियों को देखते हुए डॉ. घनघोरिया ने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि तनाव महसूस होने पर अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों, परिवार या विशेषज्ञों से खुलकर संवाद करें। अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य मरीजों के इलाज के साथ-साथ डॉक्टरों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करना है।एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमटीएच अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में जूनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत डॉ. सिम्मी यादव को इंसुलिन का अत्यधिक सेवन करने के बाद गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन तक शिकायत भेजी गई थी। पीड़िता के भाई कुणाल यादव ने एनएमसी के एंटी रैगिंग सेल में शिकायत दर्ज कराते हुए वरिष्ठ डॉक्टरों पर रैगिंग, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, धमकाने और शैक्षणिक कार्य में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं।