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इंदौर: 5 महीने पहले हुई मारपीट और फिर प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, शुभम ने लगाई फांसी

Fri, 25 Sep 2026 01:56 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Fri, 25 Sep 2026 01:56 PM IST
सार

इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में 30 वर्षीय शुभम पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस प्रेम प्रसंग के कोण से जांच कर रही है। वहीं तेजाजी नगर में महिला द्वारा फांसी लगाने का मामला सामने आया है।

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शुभम पटेल। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित सिंगापुर टाउनशिप (श्रीनाथ ग्रीन व्यू) में एक 30 वर्षीय युवक शुभम पटेल ने देर रात अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम एक अगरबत्ती कारखाने में कार्यरत था। घटना की रात वह करीब 12:30 बजे अपने घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ समय पश्चात कमरे के भीतर से असामान्य आवाजें आने पर परिजनों ने रोशनदान से झांककर देखा, जहां शुभम फंदे पर लटका हुआ पाया गया। परिजनों द्वारा तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, परंतु हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। एमवाय अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शुभम का क्षेत्र की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगभग 5 महीने पूर्व युवती के पिता ने शुभम के साथ मारपीट की थी, जिसके पश्चात शुभम ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस फिलहाल प्रेम प्रसंग व अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। मृतक के परिवार में उसके माता-पिता तथा एक छोटा भाई शामिल हैं।
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35 वर्षीय संगीता ने भी अपने आवास पर फांसी लगा ली
इसी क्रम में शहर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेरोद गांव में 35 वर्षीय संगीता (पति दिवंगत भरत राठौर) ने अपने आवास पर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार संगीता शराब के व्यसन से ग्रस्त थी। उसके दो पुत्र हैं जो मकान निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
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इसके अतिरिक्त एक अन्य दुर्घटना में सिमरोल क्षेत्र के 45 वर्षीय किसान दिनेश (पिता हिंदू सिंह) की शुक्रवार सुबह एमवाय अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक घर के सामने रखे सरिए में पैर उलझ जाने के कारण दिनेश अचानक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार हेतु एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस संबंध में भी मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
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