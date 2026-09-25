इंदौर: 5 महीने पहले हुई मारपीट और फिर प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, शुभम ने लगाई फांसी

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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शुभम का क्षेत्र की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगभग 5 महीने पूर्व युवती के पिता ने शुभम के साथ मारपीट की थी, जिसके पश्चात शुभम ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस फिलहाल प्रेम प्रसंग व अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। मृतक के परिवार में उसके माता-पिता तथा एक छोटा भाई शामिल हैं।इसी क्रम में शहर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेरोद गांव में 35 वर्षीय संगीता (पति दिवंगत भरत राठौर) ने अपने आवास पर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार संगीता शराब के व्यसन से ग्रस्त थी। उसके दो पुत्र हैं जो मकान निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।इसके अतिरिक्त एक अन्य दुर्घटना में सिमरोल क्षेत्र के 45 वर्षीय किसान दिनेश (पिता हिंदू सिंह) की शुक्रवार सुबह एमवाय अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक घर के सामने रखे सरिए में पैर उलझ जाने के कारण दिनेश अचानक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार हेतु एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस संबंध में भी मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।