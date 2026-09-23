इंदौर: भाजपा प्रवक्ता भंडारी बोले- राहुल गांधी और कृणाल कामरा में अच्छा कामेडियन साबित करने की होड़

इंदौर में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ की गूँज कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया, लेकिन सच की हुंकार चुनाव में नजर आती है। कांग्रेस किसी भी प्रदेश में दूसरी बार सरकार नहीं बना पाती है, लेकिन भाजपा की कई प्रदेशों में रिपीट सरकारें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल और कुणाल कामरा में अच्छा कॉमेडियन कौन है, इसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना सभी का अधिकार है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, डिजिटल पेमेंट और विकास को लेकर तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। भंडारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक संकट और टैरिफ वॉर के बीच भारत स्थिरता के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। भंडारी ने इंदौर के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने और आगे ले जाने में युवाओं सहित सभी नागरिकों की भूमिका है।

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उन्होंने कहा कि उनका सपना इंदौर को देश के शीर्ष शहरों में शामिल करना है और सवाल उठाया कि क्या अगले दस वर्षों में इंदौर को आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा सकता है। राहुल गांधी को लेकर भंडारी ने कहा कि उनके इंदौर दौरे और ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम पर युवाओं में नाराजगी है। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता उनके बयानों और कार्यक्रमों को देख रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को उन्होंने ठीक नहीं बताया।

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यूपीआई से जुड़े सवाल पर भंडारी ने कहा कि यूपीआई भारत की ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है। दो हजार रुपये तक के अधिकांश मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर शुल्क नहीं है। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर भंडारी ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, स्कूल-कॉलेजों के विस्तार और आईटी, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सीटों में बढ़ोतरी का उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता चुनावों में इसका जवाब देती रही है।