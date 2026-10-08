इंदौर: ओडिशा ट्रिप पर गया युवक एक महीने से लापता, सीसीटीवी फुटेज ने खोली दोस्तों के झूठ की पोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Thu, 08 Oct 2026 04:58 PM IST
सार
इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र से ओडिशा ट्रिप पर गया 27 वर्षीय गणेश एक महीने से लापता है। दोस्तों के ट्रेन में बैठाने के दावे को सीसीटीवी फुटेज ने खारिज कर दिया। परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से लसूड़िया पुलिस की कार्यप्रणाली की शिकायत कर मदद मांगी है।
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विस्तार
इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का निवासी एक युवक दोस्तों के साथ ओडिशा यात्रा पर जाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। एक महीना बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है और स्थानीय पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।
मित्रों के साथ यात्रा पर निकला था युवक
लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का निवासी 27 वर्षीय गणेश बुखार विगत 5 सितंबर को अपने दोस्तों के साथ बस से ओडिशा ट्रिप पर रवाना हुआ था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसे 14 सितंबर तक वापस इंदौर लौटना था।
ट्रेन में बैठाने के दावे पर उठे सवाल
युवक की मां लालूबाई ने 13 सितंबर को लसूड़िया थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गणेश के साथ यात्रा पर गए साथियों भूपेंद्र और अन्य का कहना है कि 7 सितंबर की रात गणेश ने शराब का सेवन कर विवाद किया था। इसके बाद 8 सितंबर की सुबह उसे नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया था। हालांकि जब परिजनों ने संबंधित रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो गणेश ट्रेन में सवार होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके अतिरिक्त जिस होटल में विवाद होने का दावा किया गया था, उसके संचालक ने भी किसी भी प्रकार के झगड़े से पूरी तरह इंकार किया है।
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ओडिशा में परिजनों ने खुद की तलाश
लापता युवक के परिजनों का आरोप है कि जब वे सहायता मांगने लसूड़िया थाने गए, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें स्वयं ओडिशा जाकर गणेश को खोजने का परामर्श दिया। इसके पश्चात परिवार के सदस्य ओडिशा पहुंचे और विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों में युवक की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की, परंतु उसका कोई सुराग हासिल नहीं हो सका।
पुलिस आयुक्त कार्यालय में लगाई गुहार
बुधवार को पीड़ित परिवार इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिलने पहुंचा। परिजनों का कहना है कि लसूड़िया पुलिस उन्हें बार-बार थाने बुलाती है और स्वयं ओडिशा जाकर छानबीन करने की बात दोहराती है। थाने में घंटों बैठने के बावजूद उन्हें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है।
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मित्रों के साथ यात्रा पर निकला था युवक
लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का निवासी 27 वर्षीय गणेश बुखार विगत 5 सितंबर को अपने दोस्तों के साथ बस से ओडिशा ट्रिप पर रवाना हुआ था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसे 14 सितंबर तक वापस इंदौर लौटना था।
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ट्रेन में बैठाने के दावे पर उठे सवाल
युवक की मां लालूबाई ने 13 सितंबर को लसूड़िया थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गणेश के साथ यात्रा पर गए साथियों भूपेंद्र और अन्य का कहना है कि 7 सितंबर की रात गणेश ने शराब का सेवन कर विवाद किया था। इसके बाद 8 सितंबर की सुबह उसे नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया था। हालांकि जब परिजनों ने संबंधित रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो गणेश ट्रेन में सवार होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके अतिरिक्त जिस होटल में विवाद होने का दावा किया गया था, उसके संचालक ने भी किसी भी प्रकार के झगड़े से पूरी तरह इंकार किया है।
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ओडिशा में परिजनों ने खुद की तलाश
लापता युवक के परिजनों का आरोप है कि जब वे सहायता मांगने लसूड़िया थाने गए, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें स्वयं ओडिशा जाकर गणेश को खोजने का परामर्श दिया। इसके पश्चात परिवार के सदस्य ओडिशा पहुंचे और विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों में युवक की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की, परंतु उसका कोई सुराग हासिल नहीं हो सका।
पुलिस आयुक्त कार्यालय में लगाई गुहार
बुधवार को पीड़ित परिवार इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिलने पहुंचा। परिजनों का कहना है कि लसूड़िया पुलिस उन्हें बार-बार थाने बुलाती है और स्वयं ओडिशा जाकर छानबीन करने की बात दोहराती है। थाने में घंटों बैठने के बावजूद उन्हें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है।