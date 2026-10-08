इंदौर: ओडिशा ट्रिप पर गया युवक एक महीने से लापता, सीसीटीवी फुटेज ने खोली दोस्तों के झूठ की पोल

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लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का निवासी 27 वर्षीय गणेश बुखार विगत 5 सितंबर को अपने दोस्तों के साथ बस से ओडिशा ट्रिप पर रवाना हुआ था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसे 14 सितंबर तक वापस इंदौर लौटना था।युवक की मां लालूबाई ने 13 सितंबर को लसूड़िया थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गणेश के साथ यात्रा पर गए साथियों भूपेंद्र और अन्य का कहना है कि 7 सितंबर की रात गणेश ने शराब का सेवन कर विवाद किया था। इसके बाद 8 सितंबर की सुबह उसे नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया था। हालांकि जब परिजनों ने संबंधित रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो गणेश ट्रेन में सवार होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके अतिरिक्त जिस होटल में विवाद होने का दावा किया गया था, उसके संचालक ने भी किसी भी प्रकार के झगड़े से पूरी तरह इंकार किया है।लापता युवक के परिजनों का आरोप है कि जब वे सहायता मांगने लसूड़िया थाने गए, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें स्वयं ओडिशा जाकर गणेश को खोजने का परामर्श दिया। इसके पश्चात परिवार के सदस्य ओडिशा पहुंचे और विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों में युवक की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की, परंतु उसका कोई सुराग हासिल नहीं हो सका।बुधवार को पीड़ित परिवार इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिलने पहुंचा। परिजनों का कहना है कि लसूड़िया पुलिस उन्हें बार-बार थाने बुलाती है और स्वयं ओडिशा जाकर छानबीन करने की बात दोहराती है। थाने में घंटों बैठने के बावजूद उन्हें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है।