इंदौर: एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल का असर, जोधपुर के लिए फ्लाइट शुरू तो जबलपुर की सेवाएं बंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 10 Oct 2026 06:15 PM IST
सार
इंदौर से जोधपुर के बीच 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल में सीधी उड़ान शुरू होगी, जबकि इंदौर-जबलपुर उड़ानें बंद कर दी जाएंगी।
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विस्तार
विंटर शेड्यूल के तहत देश भर के हवाई अड्डों से संचालित उड़ानों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके तहत आगामी 25 अक्टूबर से लागू होने वाले नए शेड्यूल में इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इंदौर से जोधपुर के बीच सीधी उड़ान सेवा को एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कंपनी द्वारा अपनी आधिकारिक बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि, इसी विंटर शेड्यूल के दौरान कंपनी द्वारा इंदौर से जबलपुर के बीच संचालित होने वाली दोनों उड़ानों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला भी लिया गया है। इस प्रकार यात्रियों को जहां एक तरफ राजस्थान के लिए नई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जबलपुर के लिए मौजूद मौजूदा हवाई संपर्क का विकल्प पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे कई नियमित यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
छह महीने के अंतराल के बाद जोधपुर के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान
इंदौर से जोधपुर के बीच सीधी उड़ान का संचालन आगामी 25 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए एयरलाइन ने टिकटों की बुकिंग भी खोल दी है। नए शेड्यूल के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-7676 और 7675 जोधपुर से सुबह 9 बजे उड़ान भरकर सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर इंदौर पहुंचेगी, जबकि वापसी में यह फ्लाइट इंदौर से सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर रवाना होकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर जोधपुर उतरेगी। इस सीधी उड़ान के शुरू होने से न केवल जोधपुर बल्कि उसके आसपास के विभिन्न शहरों में आने-जाने वाले यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल वर्तमान समय में इंदौर से राजस्थान के लिए केवल जयपुर की उड़ान ही संचालित की जा रही है, लेकिन अब जोधपुर की सीधी उड़ान शुरू होने से राजस्थान के एक और प्रमुख शहर के साथ इंदौर का सीधा हवाई संपर्क मजबूती के साथ स्थापित हो जाएगा।
जबलपुर आने-जाने वाले यात्रियों और वकीलों की बढ़ेंगी मुश्किलें
विंटर शेड्यूल में इंदौर से जबलपुर के बीच का हवाई संपर्क समाप्त होने से नियमित रूप से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा और सीधा असर उन वकीलों पर पड़ सकता है जो इंदौर और जबलपुर के बीच नियमित रूप से आवाजाही करते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, इसलिए बड़ी संख्या में वकीलों और व्यवसायियों का दोनों शहरों के बीच लगातार आना-जाना लगा रहता है। विमान सेवाएं बंद हो जाने के बाद अब इन यात्रियों को मजबूरन सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग का विकल्प चुनना होगा, जिसके कारण उनकी यात्रा में अधिक समय खर्च होगा और उनकी व्यस्त दिनचर्या प्रभावित होगी।
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विंटर शेड्यूल के तहत अन्य नई उड़ानों के जुड़ने की भी जताई जा रही उम्मीद
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए द्वारा साल में दो बार देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित होने वाली उड़ानों का नया शेड्यूल जारी किया जाता है। अक्टूबर महीने के अंत से लेकर मार्च महीने के अंत तक लागू रहने वाले शेड्यूल को विंटर शेड्यूल कहा जाता है, जबकि मार्च के अंत से अक्टूबर के अंत तक लागू रहने वाले शेड्यूल को समर शेड्यूल के रूप में जाना जाता है। एयरलाइंस इन तय अवधियों के दौरान नई उड़ानें शुरू करने, घाटे में चल रही मौजूदा उड़ानों को बंद करने और उनके समय में बदलाव करने जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेती हैं। इस बार 25 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले विंटर शेड्यूल में इंदौर से जोधपुर की सीधी उड़ान की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, और इसके साथ ही विमानन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का यह भी मानना है कि जब यह शेड्यूल पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा तो इंदौर के खाते में कुछ और भी नई उड़ानें जुड़ सकती हैं।
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छह महीने के अंतराल के बाद जोधपुर के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान
इंदौर से जोधपुर के बीच सीधी उड़ान का संचालन आगामी 25 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए एयरलाइन ने टिकटों की बुकिंग भी खोल दी है। नए शेड्यूल के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-7676 और 7675 जोधपुर से सुबह 9 बजे उड़ान भरकर सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर इंदौर पहुंचेगी, जबकि वापसी में यह फ्लाइट इंदौर से सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर रवाना होकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर जोधपुर उतरेगी। इस सीधी उड़ान के शुरू होने से न केवल जोधपुर बल्कि उसके आसपास के विभिन्न शहरों में आने-जाने वाले यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल वर्तमान समय में इंदौर से राजस्थान के लिए केवल जयपुर की उड़ान ही संचालित की जा रही है, लेकिन अब जोधपुर की सीधी उड़ान शुरू होने से राजस्थान के एक और प्रमुख शहर के साथ इंदौर का सीधा हवाई संपर्क मजबूती के साथ स्थापित हो जाएगा।
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जबलपुर आने-जाने वाले यात्रियों और वकीलों की बढ़ेंगी मुश्किलें
विंटर शेड्यूल में इंदौर से जबलपुर के बीच का हवाई संपर्क समाप्त होने से नियमित रूप से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा और सीधा असर उन वकीलों पर पड़ सकता है जो इंदौर और जबलपुर के बीच नियमित रूप से आवाजाही करते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, इसलिए बड़ी संख्या में वकीलों और व्यवसायियों का दोनों शहरों के बीच लगातार आना-जाना लगा रहता है। विमान सेवाएं बंद हो जाने के बाद अब इन यात्रियों को मजबूरन सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग का विकल्प चुनना होगा, जिसके कारण उनकी यात्रा में अधिक समय खर्च होगा और उनकी व्यस्त दिनचर्या प्रभावित होगी।
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विंटर शेड्यूल के तहत अन्य नई उड़ानों के जुड़ने की भी जताई जा रही उम्मीद
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए द्वारा साल में दो बार देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित होने वाली उड़ानों का नया शेड्यूल जारी किया जाता है। अक्टूबर महीने के अंत से लेकर मार्च महीने के अंत तक लागू रहने वाले शेड्यूल को विंटर शेड्यूल कहा जाता है, जबकि मार्च के अंत से अक्टूबर के अंत तक लागू रहने वाले शेड्यूल को समर शेड्यूल के रूप में जाना जाता है। एयरलाइंस इन तय अवधियों के दौरान नई उड़ानें शुरू करने, घाटे में चल रही मौजूदा उड़ानों को बंद करने और उनके समय में बदलाव करने जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेती हैं। इस बार 25 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले विंटर शेड्यूल में इंदौर से जोधपुर की सीधी उड़ान की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, और इसके साथ ही विमानन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का यह भी मानना है कि जब यह शेड्यूल पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा तो इंदौर के खाते में कुछ और भी नई उड़ानें जुड़ सकती हैं।