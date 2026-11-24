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2. इंदौर के फूटी कोठी चौराहे पर सब्जी मंडी हटाने के बाद विक्रेताओं और रहवासियों में टकराव हो गया। नगर निगम की चेतावनी और ठेले जब्ती के बावजूद विक्रेता ब्रिज के नीचे मंडी लगाने पर अड़े हैं, जिसे कांग्रेस का समर्थन मिला और पुलिस ने स्थिति संभाली।3. इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में मकानों का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने रहवासियों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी।4. इंदौर के प्रीतमलाल दुआ सभागार में मातृभाषा डॉट कॉम की 10वीं वर्षगांठ पर दशमी उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर और सत्यनारायण जटिया ने 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया व साहित्यकारों को सम्मानित किया।5. अस्पताल में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर सर्च करना भी एक महिला को भारी पड़ गया। ठग ने अस्पताल का कर्मचारी बनकर फर्जी लिंक भेजी और महिला के खाते से एक लाख रुपये उड़ा दिए।