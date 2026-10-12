इंदौर: रील बनाना पड़ा महंगा, युवती ने सराफा दुकान के मैनेजर से दस लाख रुपये ठगे

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फरियादी अंकित उपाध्याय सराफा बाजार स्थित सांवरवाला ज्वैलर्स में मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। 8 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे वे शोरूम का दस लाख रुपये का कलेक्शन बैंक में जमा कराने के लिए दो पहिया वाहन से निकले थे। डीआरपी लाइन के पास भारतीय स्टेट बैंक के गेट के सामने उन्हें अपनी एक पुरानी परिचित आयुषी बागदे उर्फ आयुषी वर्मा मिल गई। युवती ने उन्हें रोककर बातचीत शुरू की और कहा कि वे अक्सर भारी रकम बैंक में जमा कराने जाते हैं। इसके बाद उसने पैसों के साथ फोटो खिंचवाने और इंस्टाग्राम रील बनाने का प्रस्ताव रखा।मैनेजर ने पहले युवती के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन युवती की लगातार जिद और कसम देने के कारण वे स्नेहलतागंज स्थित उसके घर के पास जाने के लिए राजी हो गए। घर के पास पहुंचते ही युवती ने अंकित से 10 लाख रुपये अपनी एक्टिवा की डिक्की में रखने को कहा और भरोसा दिलाया कि रील शूट करने के तुरंत बाद वह रकम वापस लौटा देगी। पहले से परिचय होने के कारण मैनेजर ने उस पर विश्वास करके पूरी रकम डिक्की में रख दी। इसके बाद युवती घर जाने का बहाना बनाकर स्कूटी लेकर वहां से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी।रकम लेकर युवती के अचानक गायब हो जाने के बाद मैनेजर ने तुरंत घटना की जानकारी शोरूम मालिकों और पुलिस को दी। एमजी रोड पुलिस थाने में इस धोखाधड़ी की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवती की सघन तलाश की जा रही है।