इंदौर: इंस्टाग्राम पर मुंबई की युवती को प्रेमजाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर होटल में संबंध बनाए

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता और आरोपी नयन सिंह चंदेल के बीच लगभग छह महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क हुआ था। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और उन्होंने अपने मोबाइल नंबर एक-दूसरे से साझा कर लिए। लगातार संवाद के दौरान आरोपी ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे शादी करने का वादा किया।शिकायत में बताया गया है कि आरोपी नयन सिंह चंदेल ने शादी का भरोसा देकर युवती को अगस्त माह में इंदौर बुलाया। 22 अगस्त को युवती के शहर में आगमन पर आरोपी उसे एम्ब्रोसिया होटल ले गया। आरोप है कि वहां उसने शादी का झांसा देकर युवती की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और भविष्य में जल्द विवाह करने की बात दोहराई।घटना के बाद सितंबर महीने में आरोपी नयन सिंह चंदेल पीड़िता से मिलने मुंबई भी गया था। वहां उसने विवाह को लेकर पीड़िता और उसके परिजनों से चर्चा की और इसके बाद इंदौर वापस लौट आया। हालांकि इंदौर लौटने के कुछ समय बाद आरोपी के व्यवहार में बदलाव आ गया और उसने पीड़िता से दूरी बनानी शुरू कर दी।पीड़िता का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से आरोपी ने उससे किसी भी प्रकार का संवाद पूरी तरह बंद कर दिया। जब युवती ने संपर्क करने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। आरोपी के इस रवैये से परेशान होकर युवती मुंबई से इंदौर पहुंची और सीधे लसूड़िया थाने में जाकर आपबीती सुनाई।युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत और बयानों के आधार पर लसूड़िया थाना पुलिस ने आरोपी नयन सिंह चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ नियमानुकूल कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।