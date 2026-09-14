छात्रों की गूंज: राहुल गांधी पर सीएम के बयान के बाद जीतू पटवारी का पलटवार, बोले- पद की गरिमा रखें मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा राहुल गांधी के प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। पटवारी ने मुख्यमंत्री से भाषा पर संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद प्रशासनिक जिम्मेदारी वाला पद है और इस पद की गरिमा बनाए रखना जरूरी है।

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