फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Fake IAS officer used to get drivers to drive his car by luring them with job offers; also committed f

इंदौर: ड्रायवरों को नौकरी की झांसा देकर चलवाता था फर्जी आईएएस अपनी कार, गुजरात में भी की ठगी

Thu, 03 Sep 2026 09:05 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Thu, 03 Sep 2026 09:05 AM IST
सार

 पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आईएएस अधिकारी कई लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी कर चुका है। इंदौर के लसुडि़या क्षेत्र में पकड़े गए आरोपी की पहचान हिमांशु पांचाल के रूप में हुई है, जो खुद को  आईएएस अधिकारी राज सोनी बताकर लोगों पर रौब जमाता था।

विज्ञापन
Indore: Fake IAS officer used to get drivers to drive his car by luring them with job offers; also committed f
इंदौर से पकड़ा फर्जी कलेक्टर - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर के लसुडि़या क्षेत्र से पकड़ा गया फर्जी आईएएस अधिकारी इंदौर में होटल का बिल नहीं देने पर पकड़ा गया, लेकिन उसने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। उसने अपनी कार के लिए ड्राइवर भी रखा था। वह कोशिश में रहता था कि बगैर तनख्वाह दिए ड्राइवर उसकी कार चलाए। इसके लिए उन्हें कुछ ड्रायवरों को बुलाकर होटल में पार्टी भी दी थी।

विज्ञापन



इसके लिए वह सरकारी नौकरी लगाने का प्रलोभन भी देता था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। यह भी पता चला है कि आरोपी ने गुजरात में भी कई लोगों को ठगा है और अब इंदौर आकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।आरोपी का असली नाम हिमांशु पांचाल है, लेकिन वह खुद को आईएएस राज सोनी, जिला कलेक्टर बताता था।

विज्ञापन

 

एक माह पहले आया था इंदौर

आरोपी एक माह पहले रहने के लिए इंदौर आया था। उसने घर के बाहर आईएएस की नेमप्लेट लगाई थी और घर के भीतर अशोक चक्र की फोटो लगा रखी थी। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वह रौब झाड़ने लगा और कहा कि वह गुजरात कैडर का आईएएस है, लेकिन सख्ती बरतने के बाद उसने सच बता दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

रौब जमाने के लिए अंग्रेजी बोलता था

आरोपी हिमांशु रौब जमाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल भी करता था और ज्यादातर समय सफेद शर्ट पहनकर रखता था, ताकि वह पहनावे और बोलचाल से आईएएस लगे। उसने अपनी कार के लिए एक ड्राइवर भी रखा था और उसे भी नौकरी का झांसा देता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed