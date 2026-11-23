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सब्जी विक्रेता पिछले कई दिनों से अपनी इस मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और नगर निगम की ओर से उन्हें फूटी कोठी ब्रिज के नीचे की जगह के बजाय आगे की तरफ दुकानें लगाने के लिए वैकल्पिक स्थान आवंटित किया गया है, लेकिन विक्रेता इस नई व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।दरअसल, बीते शनिवार को नगर निगम के रिमूवल अमले ने फूटी कोठी चौराहे के पास वर्षों से चल रही सब्जी मंडी को हटाने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट मौके पर पहुंचीं और उन्होंने प्रशासनिक कदम का विरोध किया। इसके बाद शनिवार शाम को कांग्रेस नेताओं और सब्जी विक्रेताओं ने घटनास्थल पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध दर्ज कराया। रविवार को भी कांग्रेस नेताओं ने निगम की गाड़ी के सामने साष्टांग दंडवत होकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया था।सोमवार शाम को शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट के नेतृत्व में कांग्रेस के अनेक नेता, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। सभी ने मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए मांग रखी कि सब्जी विक्रेताओं को फूटी कोठी ब्रिज के नीचे ही दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। विक्रेताओं का तर्क है कि वे लंबे समय से इसी इलाके में अपना व्यापार कर रहे हैं और निगम द्वारा दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने से उनकी आजीविका और व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा।प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर विभिन्न जनहित के मुद्दों पर असत्य बोल रहे हैं, जिनमें शहर की स्वच्छता रैंकिंग, सफाई मित्रों के नियमितीकरण और फूटी कोठी के सब्जी विक्रेताओं को ब्रिज के नीचे जगह देने का विषय शामिल है। चौकसे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शहर की जनता ने महापौर का चुनाव करके गलती की है।उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर शहर के अन्य हिस्सों में भी ब्रिज के नीचे सब्जी मंडियां संचालित की जा रही हैं, इसलिए फूटी कोठी के विक्रेताओं को भी उसी प्रकार ब्रिज के नीचे स्थान मिलना चाहिए। चौकसे ने जिला कलेक्टर और संभागायुक्त से इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस फैसले से जुड़े 450 परिवारों के साथ न्याय होना आवश्यक है।चिंटू चौकसे ने घोषणा की कि वे मंगलवार सुबह फूटी कोठी चौराहे के पास ही दोबारा सब्जी मंडी लगाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वे सब्जी विक्रेताओं की पूरी ताकत के साथ सहायता करें और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनके साथ खड़े रहें।