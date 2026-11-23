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तिलक नगर पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 24 वर्षीय हर्ष पुत्र संतोष चौधरी के रूप में हुई है। वह मूल रूप से शाजापुर का निवासी था और वर्तमान में इंदौर के वंदना नगर क्षेत्र में अपने छोटे भाई तथा चचेरे भाई पार्थ के साथ किराए के मकान में रह रहा था। हर्ष इंदौर में इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने के साथ इसी क्षेत्र में काम भी कर रहा था।चचेरे भाई पार्थ ने बताया कि हर्ष पर पिछले कुछ समय से करीब 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से काफी तनाव में था। हालांकि, उसने यह कर्ज किन लोगों या स्रोतों से लिया था, इस बारे में परिवार को स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। रविवार रात हर्ष ने अपने पिता संतोष चौधरी को फोन कर जरूरी चर्चा के लिए सोमवार सुबह इंदौर आने का आग्रह किया। इसके बाद उसने कमरे में मौजूद छोटे भाई और पार्थ को भी बताया कि वह कर्ज से बेहद परेशान है और सुबह पिता के आने पर उन्हें पूरी सच्चाई बताएगा।रात में बातचीत करने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोमवार सुबह जब भाई उठे तो हर्ष कमरे में बेसुध पड़ा मिला। पार्थ और अन्य परिजन उसे तुरंत एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जबकि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।परिजनों के मुताबिक, हर्ष के पिता संतोष चौधरी शाजापुर में खेती-किसानी करते हैं। उसका छोटा भाई इंदौर में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहा है, जबकि चचेरा भाई पार्थ पढ़ाई के साथ एक निजी कंपनी में नौकरी करता है।