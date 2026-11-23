इंदौर: आठ हवाई फायर की जांच तेज, रोहित गोदारा गैंग से कनेक्शन की आशंका; कारोबारी मनीष गोधा को मिली थी धमकी
इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में आठ हवाई फायर की घटना की जांच तेज हो गई है। प्रारंभिक आशंका है कि मामला रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हो सकता है। कारोबारी मनीष गोधा को धमकी मिलने की बात सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और भौतिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।
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इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई आठ हवाई फायर की घटना के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में इस वारदात के तार कुख्यात रोहित गोदारा गैंग से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गोधा को रोहित गोदारा गैंग की ओर से धमकी मिली थी। हालांकि, पुलिस ने अभी इस कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
दो अलग-अलग एंगल से जांच
पुलिस इस मामले में दो अलग-अलग टीमें बनाकर जांच कर रही है। पहली टीम घटनास्थल पर पहुंचकर भौतिक साक्ष्य जुटाने में लगी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही फायरिंग से जुड़े सबूत एकत्र किए जा रहे हैं, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। वहीं, दूसरी टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। इसमें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी जानकारियों को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात से पहले और बाद में संदिग्ध कहां मौजूद थे और किन लोगों के संपर्क में थे।
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10 से 12 पुलिसकर्मी जांच में जुटे
मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 10 से 12 पुलिसकर्मियों की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिसकर्मी अलग-अलग स्तर पर जानकारी जुटाने के साथ ही घटनास्थल और आसपास के इलाकों में भी पड़ताल कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर कारोबारी मनीष गोधा को रोहित गोदारा गैंग से धमकी मिलने की बात सामने आई है। इसी आधार पर पुलिस गैंग के संभावित कनेक्शन और धमकी के पीछे की वजह की भी जांच कर रही है। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और वारदात के पीछे की असली वजह का खुलासा किया जा सके।