इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई आठ हवाई फायर की घटना के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में इस वारदात के तार कुख्यात रोहित गोदारा गैंग से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गोधा को रोहित गोदारा गैंग की ओर से धमकी मिली थी। हालांकि, पुलिस ने अभी इस कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

विज्ञापन