इंदौर क्राइम ब्रांच ने विदेश यात्रा के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी पूजा तिवारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर कनाडा सहित अन्य विदेशी पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने और टिकट व होटल बुकिंग के नाम पर फरियादी से करीब 14 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस महिला को गिरफ्तार कर उससे लगातार पूछताछ कर रही है।

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