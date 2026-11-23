इंदौर अपराध समाचार: विदेश यात्रा के नाम पर 14 लाख की ठगी करने वाली महिला को दिल्ली से किया गिरफ्तार
इंदौर क्राइम ब्रांच ने विदेश यात्रा और टिकट-होटल बुकिंग के नाम पर करीब 14 लाख रुपये की ठगी के आरोप में पूजा तिवारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फरियादी ने गूगल पर टूर एजेंट तलाशकर उससे संपर्क किया था। पुलिस अब बैंक खातों और संभावित अन्य पीड़ितों की जांच कर रही है।
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इंदौर क्राइम ब्रांच ने विदेश यात्रा के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी पूजा तिवारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर कनाडा सहित अन्य विदेशी पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने और टिकट व होटल बुकिंग के नाम पर फरियादी से करीब 14 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस महिला को गिरफ्तार कर उससे लगातार पूछताछ कर रही है।
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पुलिस के मुताबिक, फरियादी अरुण दीक्षित ने नवंबर-दिसंबर 2025 में अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। इसी दौरान उन्होंने गूगल पर फॉरेन ट्रिप बुकिंग के लिए टूरिस्ट एजेंट की तलाश की। गूगल सर्च के माध्यम से उन्हें पूजा तिवारी का मोबाइल नंबर मिला। संपर्क करने पर पूजा तिवारी ने खुद को अनुभवी टूरिस्ट एजेंट बताते हुए विदेश यात्रा का सात दिन का पैकेज उपलब्ध कराने की बात कही। आरोप है कि महिला ने फरियादी को भरोसे में लेकर विदेश यात्रा के टिकट, होटल बुकिंग और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर अलग-अलग किश्तों में करीब 14 लाख रुपये अपने बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इतना ही नहीं, महिला ने अपने पति के बैंक खाते में भी कुछ रकम ट्रांसफर करवाई थी। पूरी राशि लेने के बाद आरोपी महिला ने फरियादी का फोन उठाना बंद कर दिया और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। इसके बाद फरियादी को न तो टिकट उपलब्ध कराए गए और न ही होटल बुकिंग या यात्रा से संबंधित कोई जानकारी दी गई।
अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास होने पर अरुण दीक्षित ने पुलिस से शिकायत की। मामले में वर्ष 2026 में प्रकरण दर्ज कर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर आरोपी महिला पूजा तिवारी की तलाश की और उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से फरीदाबाद की रहने वाली है। पुलिस अब महिला से पूछताछ कर रही है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई और इस पूरे मामले में उसका पति या अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल है या नहीं।
प्रारंभिक जांच में फिलहाल एक ही फरियादी सामने आया है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि विदेश यात्रा के नाम पर अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की गई हो सकती है। पुलिस आरोपी के बैंक खातों, लेनदेन और अन्य संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला ने इसी तरीके से कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।