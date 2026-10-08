इंदौर: कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए निकाला मार्च

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प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में आ रही कमियों और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। पैदल मार्च के दौरान पूरे रास्ते में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार नारेबाजी की और व्यवस्था में सुधार की मांग की।शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता होना अत्यंत आवश्यक है। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए देशभर में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में भी इसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की कड़ी में यह बड़ा प्रदर्शन किया गया।पैदल मार्च का समापन टोरी कॉर्नर पर हुआ। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग की तटस्थता पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना प्रभावित हो रही है। टोरी कॉर्नर की तरफ बढ़ते विशाल मार्च को देखते हुए पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।बड़ा गणपति चौराहे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पैदल मार्च और पुतला दहन के दौरान कांग्रेस नेता राजेश चौकसे, दीपू यादव, पार्षद राजू भदौरिया, पिंटू जोशी, अमन बजाज, पार्षद नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट, अंसाफ अंसारी, रफिक खान, सादिक खान, कुणाल सोलंकी, देवेन्द्र यादव, शैफू वर्मा, सीमा सोलंकी, सुदाम चौधरी एवं अन्य कांग्रेसजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।