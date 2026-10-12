इंंदौर : इंदौर से बैंकाॅक के लिए एयर इंडिया शुरू करेगा नई उड़ान,विंटर शेड्यूल में मांगा स्लाॅट

इंदौर से जल्द ही बैंकॉक के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हो सकती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कंपनी ने विंटर शेड्यूल में उड़ान के लिए स्लॉट मांगा था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। इंदौर से नवंबर-दिसंबर के महीनों में काफी लोग बैंकॉक जाते हैं। इंदौर के अलावा आसपास के शहरों के यात्रियों को भी इस उड़ान का लाभ मिल सकता है। ऐसे में यह उड़ान कंपनी के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकती है।



हर साल विंटर शेड्यूल में इंदौर को नई उड़ानें मिलती हैं, क्योंकि सर्दियों में काफी संख्या में यात्री सफर करते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने विंटर शेड्यूल तैयार किया है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन उड़ान संचालित करने की अनुमति मिली है। कंपनी 1 नवंबर से यह उड़ान शुरू कर सकती है, क्योंकि विंटर शेड्यूल इसी तारीख से लागू होगा।

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इंदौर से पहले दुबई के लिए उड़ान इसी कंपनी ने शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। फिलहाल इंदौर से अबू धाबी के लिए उड़ान संचालित हो रही है, जिसे यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यदि बैंकॉक भी इंदौर से जुड़ता है, तो शहर से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का विस्तार होगा।

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बैंकॉक के लिए उड़ान इंदौर से सुबह 9:30 बजे रवाना होगी, जबकि बैंकॉक से वापसी की उड़ान शाम 6:30 बजे होगी। इस उड़ान के लिए कंपनी बड़े विमान का उपयोग करेगी, जिसकी यात्री क्षमता 175 से अधिक होगी।

विंटर शेड्यूल में इंदौर से पुणे के लिए भी नई उड़ान शुरू हो सकती है। इसके अलावा, इंदौर से गोंदिया के लिए भी उड़ान शुरू होने की संभावना है।फिलहाल इंदौर से थाईलैंड जाने वाले यात्रियों को बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इससे यात्रा पर अधिक खर्च होता है और समय भी ज्यादा लगता है। यदि इंदौर से सीधे बैंकॉक के लिए उड़ान शुरू होती है, तो यात्रियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी।