छात्रों की गूंज: राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए यूनिवर्सिटी में अवकाश की मांग, अभी तक तय नहीं हुआ स्थान

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प्रशासनिक अनुमति पर राजनीति

आयोजन के लिए नेहरू स्टेडियम और रीजनल पार्क के विकल्प रखे गए थे, लेकिन अलग-अलग कारणों का हवाला देते हुए अनुमति अटक गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण स्थल आवंटन में अड़चनें पैदा की जा रही हैं। वहीं, नेहरू स्टेडियम में अन्य आयोजनों को अनुमति मिलने का हवाला देते हुए पक्षपात का दावा किया जा रहा है। विज्ञापन



32 जोन में बंटी व्यवस्थाएं

तैयारियों को गति देने के लिए पूरे शहर को 32 जोन में विभाजित किया गया है। युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों और छात्रावासों में जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं तथा सहभागिता बढ़ाने के लिए पंजीयन अभियान चला रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन



यूनिवर्सिटी में छुट्टी की मांग

कांग्रेस ने डीएवीवी यूनिवर्सिटी के प्रशासन से 19 सितंबर को अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में कुलपति को ज्ञापन सौंपकर संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर में छुट्टी घोषित करने की मांग उठाई है। शहर कांग्रेस सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने कहा कि कार्यक्रम के दिन विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। उस दिन शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित करने का आग्रह किया गया है, ताकि छात्र संवाद में भाग ले सकें। इस मांग के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर छात्र राजनीति भी गरमा गई है। आयोजन के लिए नेहरू स्टेडियम और रीजनल पार्क के विकल्प रखे गए थे, लेकिन अलग-अलग कारणों का हवाला देते हुए अनुमति अटक गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण स्थल आवंटन में अड़चनें पैदा की जा रही हैं। वहीं, नेहरू स्टेडियम में अन्य आयोजनों को अनुमति मिलने का हवाला देते हुए पक्षपात का दावा किया जा रहा है।तैयारियों को गति देने के लिए पूरे शहर को 32 जोन में विभाजित किया गया है। युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों और छात्रावासों में जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं तथा सहभागिता बढ़ाने के लिए पंजीयन अभियान चला रहे हैं।कांग्रेस ने डीएवीवी यूनिवर्सिटी के प्रशासन से 19 सितंबर को अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में कुलपति को ज्ञापन सौंपकर संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर में छुट्टी घोषित करने की मांग उठाई है। शहर कांग्रेस सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने कहा कि कार्यक्रम के दिन विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। उस दिन शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित करने का आग्रह किया गया है, ताकि छात्र संवाद में भाग ले सकें। इस मांग के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर छात्र राजनीति भी गरमा गई है।

इंदौर में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के 19 सितंबर को प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों के बीच आयोजन स्थल का अब तक चयन नहीं हो पाया है। तैयारियों के लिए महज कुछ दिनों का समय शेष है, लेकिन भूमि आवंटन न होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अनुमति की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण तैयारियों की रूपरेखा प्रभावित हो रही है। प्रशासन हमें जानबूझकर अनुमति नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने के लिए 1 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।